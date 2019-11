Die Universität New Mexico, bei der Flowers als Spieler tätig war, bestätigte die schreckliche Nachricht am Dienstag. Der Trainer des Teams meinte zu dem tragischen Ereignis: „Unser gesamtes Team und jeder der Nahje kannte, ist am Boden zerstört nach diesem Verlust. Nahje war eine wundervolle Person und ein großartiger Mitspieler. Unsere Gebete gehen raus an seine Familie.“