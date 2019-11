Wiener Einkaufszentrum lädt zu „Genusstagen“

Bei den „Donau Zentrum Genusstagen“ von Dienstag, 12. November, bis Sonntag, 17. November, wird den Besuchern ein vielfältiges Programm rund um die Themen Kulinarik und Genuss geboten: Am Donnerstag, dem 14. November, gibt es ab 11 Uhr zahlreiche Workshops zum Mitmachen und Ausprobieren. Freitag, 15. November, und Samstag, 16. November, finden verschiedenste Kochshows statt, bei denen die Besucher internationale Kochtrends erleben können. Highlights sind die Koch-Shows am Freitag um 14 Uhr mit Haya Molcho, dem kulinarischen Mastermind der NENI Restaurants, sowie die Koch-Show mit dem bekannten österreichischen Profi-Koch und Kochbuchautor Bernie Rieder am Samstag um 13 Uhr. Rieder präsentiert im Zuge dessen auch sein neuestes Kochbuch.