Abholdienst eingerichtet

Dennoch: drei ähnliche Vorfälle in nur einem Monat. Die Angst bleibt. Blitzschnell hat die Volksschule Aspern reagiert: Der Hort hat einen Abholdienst eingerichtet. „Es ist eine vorläufige Maßnahme“, so die Schuldirektorin. Zusätzlich wurden alle Eltern informiert. „Wir haben in den Klassen besprochen, wie man sich in so einer Situation verhalten soll“, so die Direktorin. Wie berichtet, ist es nicht der erste Fall im 22. Bezirk. Mitte Oktober wollte ein Mann ein Mädchen in sein Auto zerren, zwei Wochen später wurde ein Kind am Handgelenk gepackt. Nur durch Glück und Eingreifen von Passanten konnte eine Entführung verhindert werden.