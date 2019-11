Miete versus Eigentum: Eine Altersfrage

Allgemein setzt sich der Trend, Eigentum anzuschaffen, aber fort: Mittlerweile 49 Prozent, also beinahe die Hälfte aller Teilnehmer, wohnen in den „eigenen vier Wänden“. Für Eigentum sprechen dabei vor allem der Sicherheits- und der Anlagegedanke. Für 37 Prozent der Teilnehmer zählt das Zuhause als Wertanlage, 36 Prozent fühlen sich im Eigentum sicherer und 13 Prozent geben an, die Immobilie geerbt bzw. geschenkt bekommen zu haben. Weitere sieben Prozent sehen Eigentum langfristig als günstigere Wohnform an. Knapp über der Hälfte (51 Prozent) der Befragten lebt allerdings noch in Miet-Immobilien. Besonders die Altersgruppe zwischen 25 und 40 Jahren zieht dieses Wohnkonzept vor. Dies hat laut Erhebung folgende Gründe: Rund ein Drittel (33 Prozent) will flexibel bleiben, ebenso 33 Prozent verfügen nicht über genügend Eigenmittel und für den Rest ist Mieten günstiger bzw. ein Kredit keine Option.