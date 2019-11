Lutschounig: „Protokolle und Urteile dauern länger, es kommt zu Verzögerungen, was vor allem im Arbeits- und Sozialbereich sehr schwierig ist.“ Dort hakt es auch an etwas anderem. „Wir finden kaum Gutachter“, so Vizepräsidentin Ulrike Svetina. Vor allem Ärzte fehlen - kein einziger Urologe etwa arbeitet für das Gericht. Svetina: „Unser Appell an die besten Köpfe Kärntens: Stellen Sie sich in den Dienst der Allgemeinheit!“