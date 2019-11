„Ehrenamtliche Helfer, freiwillige Kämpfer für das Gute, engagierte Individuen - da wo Hilfe am dringendsten nötig ist, packen sie beherzt und ohne zu zögern mit an. Ohne die Zivilgesellschaft wird kein Ende der Epidemie möglich“, so Keszler. Passend zum diesjährigen Welt-Aids-Tag, der am 1. Dezember unter dem Motto „Communities make the difference“ steht.