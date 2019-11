Der Titel ein Irrtum, ein Widerspruch in sich? Nein, sondern der Versuch zwei sehr unterschiedliche Genuss Typen im wahrsten Sinne des Wortes an einen Tisch zu bringen und beidseitig Akzeptanz zu schaffen. Das Hotel Kongress Leoben hat Anfang November sein Pop up-Restaurant mit einer ganz besonderen Philosophie eröffnet: Es werden als Hauptspeisen vier Varianten an Steaks aus Fleisch und vier Varianten aus veganen Lebensmitteln wie Kichererbsen und anderem angeboten.