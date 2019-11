„Wienfluencerin“ gibt Geheimtipp für Tennisfans

„Der Herbst ist perfekt, um sich sportlich zu betätigen. Die kühleren Temperaturen sind super Bedingungen für ein erfolgreiches Workout im Freien. In Wien gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen und dabei nicht gleich viel Geld für ein Fitnessstudio oder Mitgliedschaften in Sportclubs ausgeben zu müssen. Heute möchte ich mit euch einen meiner Geheimtipps für alle Tennisfans in Wien teilen.“, so „Wienfluencerin“ Carina Baier.