Thermen-Tage für alle

Auf 2000 Quadratmeter breitet sich die Wasserlandschaft der AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf aus. Hier wählen Sie unter 15 Pools und 24 Saunen. Der Sauna „Garten Eden“ eröffnet Ihnen mit seinen Wohlfühlsaunen wie See- oder Bergwerksauna eine neue Wellness-Welt. In der „Uhudler-Sauna“ dreht sich alles um diese südburgenländische Spezialität. Und Österreichs erste „Schneesauna“ ermöglicht Ihnen sanfte Abkühlung nach dem Saunagang.