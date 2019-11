Am Villacher Christkindlmarkt ist Rauchen verboten, in Klagenfurt nicht

Es spieße sich nämlich daran, was genau als Freifläche gilt. Die Entscheidung liegt derzeit bei den Behörden - und die können etwa in einer Gemeinde das Rauchen auf einem Christkindlmarkt erlauben und in einer anderen nicht. Wie es in Kürze laut „Kleine Zeitung“ in Villach und Klagenfurt vorgezeigt werden wird. Am Villacher Adventmarkt ist das Rauchen verboten - weil die Hütten auf allen vier Seiten Wände oder zumindest Glasverschläge haben. Deshalb seien sie Räume - und in denen gilt bekanntlich das Rauchverbot.