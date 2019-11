83-Jährige sucht auf Tinder junge Männer fürs Bett

Wer jetzt glaubt, Retroage würde die Männer anschreiben, der irrt. „Ich mache nie den ersten Schritt, sie kommen immer alle auf mich zu.“ Im Herbst ihres Lebens kann sich die Großmutter vor Verehrern kaum retten und genau das genießt sie auch, wie sie Barcroft TV erzählt. Zur Zeit datet sie einen 33-Jährigen. „Als ich mich erstmals auf dem Portal anmeldete, suchte ich noch einen Mann, zu dem ich eine besondere Verbindung hätte aufbauen wollen.“ Doch das änderte sich schnell: „Ich bin dankbar, dass ich in meinem Alter und in dieser Lebensphase so viele Lover habe, wie ich möchte.“