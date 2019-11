Diese Zahlen hat Innenminister Wolfgang Peschorn in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ am Donnerstag publik gemacht. Von den 5547 Fällen von Jänner bis August 2019 waren 1536 Afghanen, 489 von ihnen wegen Straffälligkeit und 281 wegen einer Reisebewegung (der Asylberechtigte ist in seinen Herkunftsstaat gereist oder hat einen Reisepass seines Heimatlandes beantragt).