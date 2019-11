Zubereitung: Paradeiser kreuzweise einschneiden, mit kochendem Wasser übergießen, häuten und würfeln. Melanzane würfeln, Zucchino in Scheiben schneiden. Zwiebeln in Ringe und Paprika in Streifen schneiden. Zuerst Melanzane, dann die Paradeiser, Zwiebeln, Paprika, Zucchino und Knoblauch in einen Kochtopf schichten. Olivenöl und 100 ml Wasser hinzufügen, salzen und pfeffern. Kräuter zugeben. Ratatouille bei schwacher Hitze zugedeckt ca. 30 Minuten schmoren. Mit Weißbrot oder Baguette servieren.