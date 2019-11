Kulanz bei Autoreisezug-Tickets

Per Autoreisezug wollte Gabriele R. aus Wien ins italienische Livorno fahren. Wegen einer unerwarteten Reparatur ihres Pkws konnte die Wienerin die für Mitte September geplante Reise jedoch nicht antreten. „Weil ich die Fahrkarten innerhalb von 15 Tagen vor dem ersten Gültigkeitstag storniert habe, fallen nun 50 Prozent Stornokosten an, obwohl ich neue Tickets buchen möchte“, ersuchte die Leserin um Unterstützung. Auf die Anfrage der Ombudsfrau haben die ÖBB rasch und besonders kundenfreundlich reagiert. Ausnahmsweise erhält Frau R. die Stornokosten in Form von Bahngutscheinen erstattet.