Auch im Winter: Grillen hat immer Saison

Sicherheit geht vor. Egal, wie schlecht das Wetter ist - in Garagen oder unter Carports sollte niemals gegrillt werden. Ein Grill muss immer an einem gut belüfteten Ort und von allen schnell entflammbaren Materialen entfernt stehen. In der kalten Jahreszeit wird es außerdem schon sehr früh dunkel. Daher sollte man den Grillplatz schon am Nachmittag mit Lampen und sich selbst mit einer Stirnlampe ausstatten.