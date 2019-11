Am 7. Dezember, kurz vor Mittag, ging in der Wohnanlage am Telfer Fuchsbühel der Feueralarm los. Einem Anwohner gelang es durch rasches Handeln den Brand im Keller einzudämmen. Trotzdem mussten zwei Verletze ins Krankenhaus gebracht werden. Rasch war klar: Es war Brandstiftung!