„Die Konsumenten bleiben im Dunkeln darüber, wie viel Gentechnik-Soja in ihrem Schweinefleisch steckt. Denn die Produkte sind nicht gekennzeichnet“, sagte Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace. Obwohl sich eine überwältigende Mehrheit der Österreicher gegen Gentechnik-Futtermittel ausspreche, lande bei rund 90 Prozent der österreichischen Schweine Gentechik-Soja aus Übersee in den Trögen - auch in Produkten mit dem AMA-Gütesiegel, kritisierte die NGO am Donnerstag.