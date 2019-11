Auch Anton Lindenthaler aus St. Koloman soll am 18. November enteignet werden, so wie 70 weitere Landwirte in Adnet und rund 100 in Kuchl. Gerald Kühleitner aus der Gaißau hat sich ein Haslauer-Plakat umgeschnallt: „Wie unsere Politiker die Menschen im Stich lassen, ist erbärmlich.“ Und Nicole vom Ödbauern aus Adnet hat Geißbock Bertl mitgebracht: „Weil die Sache zum Himmel stinkt.“