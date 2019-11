Nach den Angaben der Exekutive soll sich die Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Neulandstraße der knapp 70.000 Einwohner zählenden Stadt Detmold zugetragen haben. Die Jugendliche sei nach Zeugenhinweisen am Donnerstagvormittag in der benachbarten Stadt Lemgo von Exekutivbeamten gefasst worden, sagte ein Sprecher der Bielefelder Polizei. Ein Zeuge habe den entscheidenden Hinweis für die Festnahme gegeben. Hubschrauber und Diensthunde standen im Einsatz.