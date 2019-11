Die Gala im Rücken, ein Schlüsselspiel vor der Brust: Nach der beeindruckenden Vorstellung beim 5:1 gegen Bayern München wartet auf Eintracht Frankfurt ein Charaktertest in der Europa League. Beim belgischen Topklub Standard Lüttich können die Hessen am Donnerstag (18.55 Uhr) bereits den Einzug in die Runde der besten 32 perfekt machen - bei einer Niederlage wird es brenzlig. Frankfurt muss in Lüttich jedoch auf seine Fans verzichten. Was Trainer Adi Hütter vor der wichtigen EL-Partie zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video!