Blickt man sechs, sieben Jahre zurück, klingt das heutige Szenario mit all den Erfolgen und Akribie noch unglaublicher: Denn bis zum Dezember 2013 waren beim LASK meist nur die Fetzen und Trainer geflogen. Dazu war der Traditionsklub immer wieder mit Lizenzanträgen in der ersten, zweiten und einmal auch in der letzten Instanz durchgeflogen!