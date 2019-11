Ryanair will in Wien Nummer eins werden

Die AUA steht an vorderster Front eines Duells zwischen dem größten und dem zweitgrößten Airlinekonzern in Europa, zwischen der AUA-Mutter Lufthansa und Ryanair aus Irland. Dazu kommt die ungarische Billigfluglinie Wizz Air, die ebenfalls nach der Pleite von Niki nach Wien gekommen ist. Der Preiskampf mit Billigfluglinien setzt der einstigen Staatsairline immer stärker zu. Ryanair-Chef Michael O‘Leary geht in Wien aufs Ganze - und nimmt damit bei Laudamotion auch höhere Verluste in Kauf.