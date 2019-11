Über 20 Medienvertreter, dazu sechs Kamerateams - sie alle zwängten sich gestern in eine Loge im Allianz-Stadion. Hauptsache, Hütteldorf, Rapid! Der passende Rahmen, auch wenn sich nicht „nur“ Roland Schmid präsentierte. Sondern sein ganzes „Team Grün Weiß“. Gemeinsam will es am 25. November ins Rapid-Präsidium einziehen.