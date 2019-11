Am Donnerstag, den 7. November, lösen die Salzburger Festspiele die große Preisfrage, wer im Sommer 2020 in Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ an der Seite von Protagonist Tobias Moretti auf dem Domplatz spielen wird. Fix ist: Zum 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele im kommenden Jahr wird es eine neue Buhlschaft geben.