Wie bei CS-Versionen üblich, kommt auch im Fall des M2 an mehreren Stellen Carbon zum Einsatz. So wurden die geschlitzte Motorhaube, Frontsplitter, Heckdiffusor und die hintere Abrisskante am Kofferraumdeckel aus dem leichten Material gefertigt. Zudem besteht das Dach des Sportwagens aus kohlefaserverstärktem Kunststoff. Wesentlichen Einfluss auf das offizielle Gewicht hat der Carbon-Einsatz nicht: Wie im Fall des Competition gibt BMW dieses mit 1550 Kilogramm an. Grund dafür ist die bessere Ausstattung des CS, welche die Einsparungen durch die Carbonbauteile neutralisiert. Rund 22 Kilogramm lassen sich jedoch einsparen, wenn der Kunde eine Carbon-Keramik-Bremsanlage bestellt.