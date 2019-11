Kellner flüchtet vor Kontrolle in Wald

Neben der Gaststube mit Schlachthof zählten die Beamten in einer Gatterzucht 220 Stück Rotwild. Zudem wurde mehr als eine Tonne von einer speziellen Reissorte beschlagnahmt. Ein schwarz beschäftigter Kellner flüchtete vor den Kontrollen in den Wald.