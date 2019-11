Wahlfamilie hat es sich im Weißen Haus gemütlich gemacht

In „Zombieland: Doppelt hält besser“ haben sich die vier Überlebenden ausgerechnet im Weißen Haus in Washington ein neues Zuhause eingerichtet. Columbus und Wichita leben in einer angenehmen, wenn auch vorhersehbaren, Beziehung, während Tallahassee so lebhaft und waffenfreudig wie eh und je ist, und Little Rock, inzwischen zum Teenager herangewachsen, sich nach etwas sehnt, das einem normalen Leben eines Menschen ihres Alters ähnelt.