In Pool B durften sich die Bayern im ersten Spiel nach dem Ende der Ära von Coach Niko Kovac über ein 2:0 gegen Olympiakos Piräus freuen - mehr Infos dazu gibt’s HIER! Fünf Zähler hinter den Münchnern festigte Tottenham Rang zwei. Giovani lo Celso (34.) traf in einer kuriosen Aktion, in der zuvor Harry Kane die Stange und danach auch noch Son Heung-min die Latte getroffen hatten. Son (57., 61.) machte in der zweiten Hälfte mit einem Doppelpack den Sack zu. Der Vorsprung auf Roter Stern wuchs somit auf vier Punkte an.