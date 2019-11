Unser Bundesland zieht die Wettbewerbe an

Ein Bild, das in Salzburg nichts Ungewöhnliches mehr ist: Denn nicht nur der Handel schickt seine Lehrlinge in der Mozartstadt in den internationalen Wettstreit. Immer mehr Bundeslehrlingswettbewerbe finden in unserem Bundesland satt. Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer, sagt dazu: „Für uns ist das eine Möglichkeit, die Ausbildungen auf internationalem Niveau zu vergleichen. Gleichzeitig motiviert das unseren Nachwuchs.“ Warum gerade Salzburg? „Der Handel ist in Salzburg zuhause. Zudem liegt es zentral“, so Buchmüller.