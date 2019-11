Durch Überwachungskamera überführt

Eine Überwachungskamera im Waschsalon in Kuala Lumpur hatte den Mann überführt. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Katze spät in der Nacht in einen Wäschetrockner gesteckt wurde. Zwei Männer warfen dann Jetons in die Maschine (Bild unten), schalteten sie ein und liefen davon. Eine Kundin des Waschsalons fand später den Kadaver des Tieres.