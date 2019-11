Fünf Burschen sitzen auf der Anklagebank in Graz. Keiner will so recht etwas getan haben. Eine Eifersuchtsszene bei einem Hauseingang gibt der Erstangeklagte (16) zu, einen Schupfer ebenso. Er wollte, dass das Opfer die Finger von seiner Angebeteten lässt. 60 Euro habe er dem gleichaltrigen Opfer auch nicht abgenommen, das sei der Zweitangeklagte gewesen.