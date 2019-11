„Altbackene Wirtschaftspolitik“

Der Geschäftsmann, der 2010 den Betrieb übernommen und ausgebaut hat, findet aber auch deutliche Worte für die Rahmenbedingungen in der Gastronomie mit „altbackener Wirtschaftspolitik, die an hoher Besteuerung der Arbeit festhält“. Doppelt teure Löhne an Sonntagen, „aber das Produkt soll immer günstig sein“.