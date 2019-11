Er sitzt bereits wegen Mordes lebenslang in Haft - nun hat ein verurteilter Mörder eine weitere Tat gegenüber der Polizei gestanden und damit einen bislang ungeklärten Fall aus dem Vorjahr zu einem Abschluss gebracht. So war im Oktober des Vorjahres im niederösterreichischen Himberg ein menschliches Skelett in einem Abbruchhaus entdeckt worden. Es handelt sich um die sterblichen Überreste einer zum Todeszeitpunkt 38 Jahre alten Slowakin, wie es am Mittwoch hieß. Diese hatte der 56-jährige Ungar im Zuge eines Streits mit einem Messer erstochen. Der Serientäter gestand damit seinen bereits dritten Mord an einer Frau.