Neue Landesleitzentrale

Ob die neuen „Handgurken“ wirklich das Gelbe vom Ei sind, wird sich herausstellen. Seit 2001 hat das Innenministerium jedenfalls an der Einführung eines BOS-Funksystem herumgebastelt, fast zwanzig Jahre später ist es auch in OÖ soweit. Neben den Blaulichtorganisationen sind Spitäler, Energie- und Wasserversorgung sowie eine Bank in ein Notfallsystem eingebunden. Der nächste Schritt wird die neue Landesleitzentrale der Polizei. Im Dezember sollen in der Zentrale in der Linzer Gruberstraße die Bagger auffahren.