Lange Zeit war über den Bau des orthodoxen Klosters in St. Andrä am Zicksee mitunter heftig debattiert. Manche Bürger und Volksvertreter hatten sich dagegen ausgesprochen. Obwohl Metropolit Arsenios Kardamakis bereits erklärt hatte, man verzichte auf das Vorhaben, ist es nach einer Volksabstimmung im Juni 2017 doch noch zu einer gütlichen Einigung gekommen. „Ein großer Tag für die Ökumene, das Burgenland und Europa“, freute sich damals der Eisenstädter Diözesanbischof, der das Grundstück für den Bau gestiftet hat. Sogar der Vatikan beteiligt sich an der Projekt. Papst Franziskus zeigte sich großzügig.