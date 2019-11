Spannende Thesen

Einige Thesen der Wissenschaftler weichen vom „Mainstream“ deutlich ab: „Mikroplastik im Abwasser ist ein von den Medien gehyptes Thema. Fasern und Feststoffe, die in Kläranlagen gelangen, kann man gut zurückhalten.“ (Matthias Barjenbruch, TU Berlin). „E-Autos benötigen für die Batterie-Herstellung 15 Liter Wasser pro Kilometer. Dazu werden Bodenresourcen in Südamerika verbraucht und Kinderarbeit in Afrika gefördert.“ (Norbert Dichtl, TU Braunschweig)