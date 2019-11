Weil sich das neue Gesetz für das Land immer mehr als Biss ins eigene Wadl. entpuppte, wird nun nachgebessert. Allerdings nicht in Form einer Novellierung, sondern durch eine einfache Erklärung. „Leinen- und Beißkorbpflicht sollen ausdrücklich nicht in normalen Wirtshäusern gelten“, sagt VP-Klubchef Klaus Schneeberger. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt er: „Gemeint sind Großheurige, Volksfeste oder ähnliche Veranstaltungen.“ An der vom Landtag einstimmig beschlossenen Formulierung hält er jedoch fest: „Das ist auch in den Gesetzen in Wien und Oberösterreich wortwörtlich so zu finden.“ Und dort sei der Sturm der Entrüstung ausgeblieben Wirte, Jäger, Tierschützer und -ärzte kritisierten das Gesetz. Die Österreichische Suchhundestaffel initiiert bereits eine Volksabstimmung. Dafür braucht es laut Landesverfassung bis Anfang Dezember 25.000 Unterschriften.