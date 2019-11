Thomas Bründl hielt die Urkunde in die Höhe, die er für Bronze bei der Standort-Wertung in Empfang nehmen durfte. Dann meinte der Starlim//Sterner-Geschäftsführer: „Wir haben noch Luft nach oben und werden uns weiter anstrengen, damit wir wieder hier stehen - dann als Zweiter oder Erster.“ In den Worten des Managers des Silikonverarbeiters steckte die Energie, die bei der Corona-Verleihung in der Voestalpine-Stahlwelt in Linz greifbar war: Oberösterreichs Industriebetriebe strotzen vor Kraft und Ehrgeiz, wissen aber auch, Erfolge in Demut zu genießen. „Ich bin sehr stolz“, verriet Greiner-Vorstandschef Axel Kühner, als er die goldene Corona in der Standort-Wertung in Händen hielt. Der Preis wird von der OÖ-Industriellenvereinigung und der „Krone“ vergeben, unterstützt von der Raiffeisenlandesbank.