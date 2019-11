Bühne frei! Am 22. November 2019 finden in Wien zum dritten Mal die Austrian Video Awards presented by krone.at und diego5 statt. In verschiedenen Kategorien - von Gaming, Lifestyle, Food bis hin zu Fashion und Sports - wurden von einer prominenten Jury renommierte und aufstrebende Influencer nominiert, die nun im großen „Krone“-Publikumsvoting zu den Siegern des Austrian Video Awards gekürt werden.