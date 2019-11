Die unbekannten Täter dürften am Sonntag den bekanntesten Cop im Land entführt haben: „Bis jetzt gibt es keine Spur“, sagt ein besorgter Kollege. Der Polizist versah auf der Hauptstraße in Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) Verkehrsdienst und stand in einem Blumenbeet. Zeugen sahen ihn zuletzt am Sonntag gegen 8 Uhr bei seiner Arbeit. Ab 12 Uhr verliert sich jede Spur.