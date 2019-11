„Bedenklicher Todesfall in Innsbruck“, so bezeichnet die Polizei den schrecklichen Fund. Angestellte der Hausverwaltung hatten den stark verwesten Leichnam am Montag im Badezimmer der Wohnung im Stadtteil Wilten entdeckt. „Sie verständigten daraufhin sofort die Exekutive. Im Zuge einer ersten Befragung gab die Bewohnerin an, dass ihr 45-jähriger Sohn Anfang September gestürzt und an den Folgen gestorben sei“, heißt es seitens der Ermittler.