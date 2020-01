Zwar sind die meisten Radfahrer um Ihr Rad bemüht und auch gut ausgestattet, doch auch dem besten Biker kann es passieren, dass bestimmte Elemente am Fahrrad fehlen oder mangelhaft sind. Und das ist schlecht: Fehlen nämlich Lichter oder Reflektoren am Bike, wird es teuer. Die Strafe ist in diesem Fall pro fehlendem Teil zu entrichten und kostet jeweils 20 Euro im Falle eines Organmandats. Bei einer Strafverfügung werden 70 Euro pro fehlendem Element fällig.