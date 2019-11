Deutschland verschärft an allen seinen Grenzen die Einreisekontrollen. Innenminister Horst Seehofer teilte am Mittwoch mit, dass die deutsche Polizei sowohl an Binnen- und Außengrenzen vermehrt und „zeitlich flexibel“ kontrolliert als auch die Schleierfahndung ausdehnt. Ziel sei das Aufspüren von Menschen, die trotz Einreiseverbots in die Bundesrepublik wollen. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die Wiedereinreise und den Asylantrag des abgeschobenen libanesischen Clanchefs Ibrahim Miri.