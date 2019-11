Nach Informationen der „Gazzetta dello Sport“ (Online) hielt Klub-Chef Aurelio de Laurentiis in seiner Suite Kontakt mit Anwälten, um mögliche Sanktionen gegen die „Meuterer“ zu prüfen. Später hielt Napoli in einem Statement fest, dass man alles versuchen werde, um die wirtschaftlichen und disziplinären Interessen des Vereins zu schützen. Man habe Trainer Ancelotti anvertraut, in dieser Sache Entscheidungen die erste Mannschaft betreffend zu fällen.