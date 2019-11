Viele Elektronik, viel Leistung

Der Rundgang durch die acht von der EICMA belegten Messehallen zeigt vor allem, dass Motorräder zunehmend „elektronischer“ werden. Immer mehr Modelle weisen außer dem gesetzlich vorgeschriebenen ABS eine wachsende Zahl an Fahrassistenzsystemen auf. In der Oberklasse, teils aber auch bereits in der Mittelklasse, kommt dabei eine Sechsachsen-Sensorbox zum Einsatz, die sämtliche Fahrzustände erfasst und bei Bedarf die nötigen elektronischen Regelungen zur Gewährleistung der Fahrstabilität einleitet. Zugleich wachsen oftmals die Leistungsangaben. So sind in Mailand dieses Jahr einige ultrastarke Motorräder erstmals zu sehen: Der 1100 Kubikzentimeter große V4-Motor der unverkleideten Ducati Streetfighter V4 leistet bei 201 Kilogramm Gewicht 208 PS, der Einliter-Kompressormotor der ebenfalls unverkleideten Kawasaki Z H2 bringt es auf 200 PS.