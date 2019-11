Model erblindete nach Tätowieren der Augäpfel

Wenn diese Art der Tätowierung richtig gemacht wird, dringt keine Farbe direkt in das Auge. Bei Luke war dies leider nicht der Fall und das bekam die Frau auch deutlich zu spüren. Als ihre Augen tätowiert wurden, fühlte es sich für sie an, als würde ihr jemand mit Glasscherben die Augen reiben. Der Tattoo-Artist stach zu tief in ihren Augapfel, so drang die Tinte direkt in das Auge. Luke erblindete. Dieser Zustand hielt sich drei Wochen, danach konnte sie zum Glück wieder sehen.