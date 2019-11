Mehr als 100 Filme

Deneuve steht seit Oktober in Paris für Emmanuelle Bercots neuesten Film „Zu ihren Lebzeiten“ mit Benoit Magimel vor der Kamera. Die legendäre Pariser Filmschönheit hat in mehr als 100 Filmen mitgespielt. In fünf Jahrzehnten hat sie es geschafft, sich auf kein Genre und kein Stereotyp festzulegen.