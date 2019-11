Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer richtete unlängst einen Brief an den Finanzminister der Übergangsregierung, in dem er sein „Befremden“ über den Umgang mit dem Thema Pflegeregress ausdrückte. Grund dafür: Laut dem ÖVP-Politiker ist die Summe, die der Bund als Entschädigung für die entfallenen Ländereinnahmen aus dem abgeschafften Pflegeregress in den kommenden Jahren überweisen will, viel zu niedrig.