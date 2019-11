Flattern, Kopf einziehen, zur Seite gleiten: Forscher in der Schweiz haben einen Vogel-ähnlichen Mikroroboter entwickelt, der dank Nanomagneten in seinen Bauteilen verschiedene Bewegungen ausführen kann. Was wie eine Spielerei klingt, ist ein wichtiger Schritt hin zu winzigen Robotern, die medizinische Aufgaben erfüllen könnten.