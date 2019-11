Das neue Feature sei in der neuesten Version von WhatsApp enthalten, die derzeit an die Nutzer ausgeliefert wird, berichtet das IT-Portal „The Next Web“. Zu finden ist es in den WhatsApp-Einstellungen im Account-Menü im Untermenü Datenschutz. Dort gibt es in der neuesten WhatsApp-Version im Menü Gruppen die Möglichkeit, Kontakte mit Einladungsrechten auszustatten.